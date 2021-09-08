"روسيا مع موقف مصر العادل بسد النهضة"..9 تصريحات هامة من لقاء المستشار حنفى جبالي برئيسة المجلس الفيدرالى الروسى

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/649300/روسيا-مع-موقف-مصر-العادل-بسد-النهضة9-تصريحات-هامة-من-لقاء-المستشار-حنفى-جبالي-برئيسة-المجلس-الفيدرالى-الروسى
أجرى اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جلسة مباحثات مع فالنتينا ماتفينكو رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، وخلال جلسة المباحثات الثنائية،استكمالاً لنشاطه المُكثف على هامش مشاركته فى المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، المُنعقد حالياً فى العاصمة النمساوية فيينا،
دوت الخليج
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على خصوصية العلاقات المصرية الروسية المتميزة، التى شهدت زخماً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، عكس حرص قيادة البلدين على إرساء شراكة استراتيجية تتناسب مع حجم وثقل البلدين فى محيطهما الإقليمى والدولى، الأمر الذى أدى إلى تشعب مجالات التعاون والشراكة بين البلدين لتشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، خاصةً مع دخول اتفاقية التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين حيز النفاذ فى مطلع العام الجارى، داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى البرلماني.
كما أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالمشروعات المشتركة الكبرى القائمة بين البلدين مثل مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية وغيرها من المشروعات العملاقة، داعياً الجانب الروسى إلى الدفع بالمزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى الواعد، كما أشاد أيضاً بالقرار الروسى الخاص باستئناف الطيران العارض بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة، والذى يأتى انعكاساً لحالة الأمن والاستقرار التى تشهدها الدولة المصرية حالياً.
"روسيا مع موقف مصر العادل بسد النهضة"..9تصريحات هامة من لقاء المستشار حنفى جبالي برئيسة المجلس الفيدرالى الروسى
و استعراض رئيس مجلس النواب الجهود المصرية المبذولة في مسارات التفاوض مع الجانب الإثيوبي لحل أزمة سد النهضة، مؤكداً على أن مصر لن تفرط في حقها الأصيل في مياه النيل، والذى لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع حق الغير في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء، طالما لا تضر بحقوق الأخرين.
-من جانبها، أشارت السيدة رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي إلى أن جلسة المباحثات هذه تأتي ضمن التطورات البارزة التي تشهدها العلاقات بين البلدين والتى تعكس طابعها الاستراتيجى، إيماناً من روسيا بأهمية وريادة مصر إقليمياً ودولياً، داعيةً إلى دفع العلاقات البرلمانية بين البدين قدماً بما يتناسب والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما أكدت السيدة فالنتينا ماتفينكو على دعم روسيا الكامل للموقف المصرى العادل فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي والساعى إلى الحفاظ على حقوق الشعب المصرى الأصيلة فى مياه النيل.
جبالى
- نؤكد على خصوصية العلاقات المصرية الروسية المتميزة
- خصوصية العلاقات تعكس الحرص على إرساء شراكة استراتيجية.
- نشيد بالمشروعات المشتركة العملاقة بين مصر وروسيا
- ندعو روسيا المزيد من الاستثمارات الروسية بمصر وتعزيز التعاون البرلمانى
- مصر لن تفرط فى حقها الأصيل فى مياه النيل
- حق مصر بمياه النيل لا يتعارض بأى حال من الأحوال مع حق الغير فى التنمية
فالنتينا ماتفينكو
- روسيا حريصة على العلاقات الاستراتيجية مع مصر
- حرص روسيا يتناسب مع أهمية وريادة مصر إقليمياً ودولياً
- روسيا تدعم موقف مصر العادل فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبى.
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