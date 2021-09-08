"روسيا مع موقف مصر العادل بسد النهضة"..9 تصريحات هامة من لقاء المستشار حنفى جبالي برئيسة المجلس الفيدرالى الروسى

/649300/روسيا-مع-موقف-مصر-العادل-بسد-النهضة9-تصريحات-هامة-من-لقاء-المستشار-حنفى-جبالي-برئيسة-المجلس-الفيدرالى-الروسى

أجرى اليوم المستشار ‏الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جلسة مباحثات مع فالنتينا ‏ماتفينكو رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، وخلال جلسة المباحثات الثنائية،استكمالاً لنشاطه المُكثف على هامش مشاركته فى المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء ‏البرلمانات، المُنعقد حالياً فى العاصمة النمساوية فيينا،

دوت الخليج

أكد ‏المستشار الدكتور حنفي جبالي على خصوصية العلاقات المصرية الروسية المتميزة، ‏التى شهدت زخماً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية، عكس حرص قيادة ‏البلدين على إرساء شراكة استراتيجية تتناسب مع حجم وثقل البلدين فى محيطهما ‏الإقليمى والدولى، الأمر الذى أدى إلى تشعب مجالات التعاون والشراكة بين البلدين ‏لتشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، خاصةً مع دخول اتفاقية ‏التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين حيز النفاذ فى مطلع العام الجارى، ‏داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى البرلماني. ‏

‏كما أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالمشروعات المشتركة الكبرى ‏القائمة بين البلدين مثل مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية ‏وغيرها من المشروعات العملاقة، داعياً الجانب الروسى إلى الدفع بالمزيد من الاستثمارات ‏فى الاقتصاد المصرى الواعد، كما أشاد أيضاً بالقرار الروسى الخاص باستئناف الطيران ‏العارض بين المدن الروسية وشرم الشيخ والغردقة، والذى يأتى انعكاساً لحالة الأمن ‏والاستقرار التى تشهدها الدولة المصرية حالياً.‏

"روسيا مع موقف مصر العادل بسد النهضة"..9تصريحات هامة من لقاء المستشار حنفى جبالي برئيسة المجلس الفيدرالى الروسى

‏و استعراض رئيس مجلس النواب الجهود المصرية المبذولة في مسارات ‏التفاوض مع الجانب الإثيوبي لحل أزمة سد النهضة، مؤكداً على أن مصر لن تفرط في ‏حقها الأصيل في مياه النيل، والذى لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع حق الغير في ‏تحقيق التنمية المستدامة والرخاء، طالما لا تضر بحقوق الأخرين. ‏

‏-‏من جانبها، أشارت السيدة رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي إلى أن جلسة المباحثات هذه ‏تأتي ضمن التطورات البارزة التي تشهدها العلاقات بين البلدين والتى تعكس طابعها ‏الاستراتيجى، إيماناً من روسيا بأهمية وريادة مصر إقليمياً ودولياً، داعيةً إلى دفع العلاقات ‏البرلمانية بين البدين قدماً بما يتناسب والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما أكدت السيدة فالنتينا ماتفينكو على دعم روسيا الكامل للموقف المصرى العادل ‏فيما يخص قضية سد النهضة الإثيوبي والساعى إلى الحفاظ على حقوق الشعب المصرى ‏الأصيلة فى مياه النيل. ‏

جبالى

‏‏ نؤكد على خصوصية العلاقات المصرية الروسية المتميزة

خصوصية العلاقات تعكس الحرص على إرساء شراكة استراتيجية.‏

نشيد بالمشروعات المشتركة العملاقة بين مصر وروسيا

ندعو روسيا المزيد ‏من الاستثمارات الروسية بمصر وتعزيز التعاون البرلمانى

مصر لن تفرط فى حقها الأصيل فى مياه النيل

حق مصر بمياه النيل لا يتعارض بأى حال من الأحوال مع ‏حق الغير فى التنمية

فالنتينا ‏ماتفينكو