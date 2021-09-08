«أنا اتلعب معايا عروستي؟»..أحمد حاتم يروج لفيلمه الجديد مع جميلة عوض

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دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم «عروستي»

أحمد حاتم يشوق الجمهور لفيلم «عروستي»

نشر أحمد حاتم التريلر التشويقي لفيلم «عروستي» عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليه مشوقا جمهوره: “الاعلان الرسمي لفيلم عروستي .. ٢٢/٩ ان شاءالله”.

وتباع حاتم تشويقه، قائلا: “يعني انا اتلعب معايا عروستي !؟”.

وكانت قد شوقت الشركة المنتجة لفيلم «عروستي» هي الأخرى للعمل من خلال طرح الأعلان التشويقي مرفقة عليه تعليق: “"إيه اللي يكسب..قصة حب ولا جواز صالونات؟".

فيلم عروستي

الجدير بالذكر، أنه تدور أحداث الفيلم في قالب رومانسي لايت كوميدي خفيف، ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوي، وصابرين، زينب غريب، مروان يونس، والعمل من تأليف مصطفى البربري، إخراج محمد بكير، وإنتاج إيهاب السرجاني.

أحمد حاتم يتألق في مسلسل ليه لأ

وتألق أحمد حاتم من خلال مسلسل "ليه لأ" التي دارت أحداثه في 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

الجزء الثاني من مسلسل «ليه لأ»، تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، إخراج مريم أبو عوف، بطولة منة شلبي، أمد حاتم، مراد مكرم، دنيا ماهر، سارة عبدالرحمن بالإضافة إلى الطفلة منى أحمد زاهر.

جميلة عوض تتألق في دراما رمضان 2021

الجدير بالذكر أن الفنانة جميلة عوض شاركت في الموسم الرمضاني المنصرم بمسلسل «حرب أهلية» بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.