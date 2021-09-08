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/649302/إنتهاء-فعاليات-مسابقات-المباريات-الحربية-الدولية-وسط-تفوق-الفرق-المصرية-المشاركة
أُختتمت فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021 وذلك بمشاركة 42 دولة من الدول الصديقة والشقيقة والتى استمرت لعدة أيام على أراضى الدول المنظمة، وبمشاركة 4 فرق من القوات المسلحة المصرية فى المنافسات بدولتى روسيا الإتحادية والصين الشعبية .
وقد حققت الفرق المصرية مراكز متقدمة فى مختلف المسابقات حيث حصل فريق قوات الدفاع الجوى المصرى المشارك فى مسابقة السماء الصافية بدولة الصين على المركز الثالث فى الترتيب العام والميدالية البرونزية، كما حصد الفريق المصرى جوائز أفضل مدرب وأفضل رامى رشاش وأفضل إصابات للأهداف فى المسابقة حيث أشاد قائد القوات البرية بالجيش الصينى بالفريق المصرى، موجهاً الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على الإعداد والتدريب والتخطيط الجيد للمسابقة مما كان له أبلغ الأثر فى ظهور الفريق المصرى بالمستوى المشرف .
كما حقق الفريق المصرى المشارك بمسابقة رالى المركبات بدولة روسيا 4 ميداليات متنوعة خلال مشاركته المتميزة بالمسابقة، بالإضافة إلى تحقيق الفرق المصرية المشاركة بمسابقتى المسار الآمن والصيغة الهندسية لمراكز متقدمة فى المنافسات وسط إشادة دولية بمدى الإنضباط والإستعداد الجيد للفرق المصرية المشاركة .
حضر ختام الفعاليات عدد من القادة العسكريين من الدول المشاركة وأعداد غفيرة من الجماهير الروسية والصينية والجاليات المصرية بدولتى روسيا والصين .
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