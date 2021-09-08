/649302/إنتهاء-فعاليات-مسابقات-المباريات-الحربية-الدولية-وسط-تفوق-الفرق-المصرية-المشاركة

أُختتمت فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية 2021 وذلك بمشاركة 42 دولة ‏من الدول الصديقة والشقيقة والتى استمرت لعدة أيام على أراضى الدول المنظمة، ‏وبمشاركة 4 فرق من القوات المسلحة المصرية فى المنافسات بدولتى روسيا الإتحادية ‏والصين الشعبية .‏

وقد حققت الفرق المصرية مراكز متقدمة فى مختلف المسابقات حيث حصل فريق ‏قوات الدفاع الجوى المصرى المشارك فى مسابقة السماء الصافية بدولة الصين على ‏المركز الثالث فى الترتيب العام والميدالية البرونزية، كما حصد الفريق المصرى جوائز ‏أفضل مدرب وأفضل رامى رشاش وأفضل إصابات للأهداف فى المسابقة حيث أشاد ‏قائد القوات البرية بالجيش الصينى بالفريق المصرى، موجهاً الشكر للقيادة العامة ‏للقوات المسلحة المصرية على الإعداد والتدريب والتخطيط الجيد للمسابقة مما كان له ‏أبلغ الأثر فى ظهور الفريق المصرى بالمستوى المشرف .‏

كما حقق الفريق المصرى المشارك بمسابقة رالى المركبات بدولة روسيا 4 ميداليات ‏متنوعة خلال مشاركته المتميزة بالمسابقة، بالإضافة إلى تحقيق الفرق المصرية ‏المشاركة بمسابقتى المسار الآمن والصيغة الهندسية لمراكز متقدمة فى المنافسات وسط ‏إشادة دولية بمدى الإنضباط والإستعداد الجيد للفرق المصرية المشاركة .‏

حضر ختام الفعاليات عدد من القادة العسكريين من الدول المشاركة وأعداد غفيرة من ‏الجماهير الروسية والصينية والجاليات المصرية بدولتى روسيا والصين .‏