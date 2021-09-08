/649304/القبض-على-سمكري-بني-آدمين-جديد-في-إمبابة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على المالك والمدير المسئول عن أحد المراكز لعلاج الغضروف القطنى والعنقى وخشونة الركبة بدون جراحة «له معلومات جنائية مسجلة» لقيامه بإدارة المركز «بدون ترخيص» لعلاج أمراض العظام بدون جراحة فضلاً عن إنشائه صفحة على موقع التواصل الإجتماعى«فيسبوك»، للترويج عن نشاطه فى مجال ممارسة مهنة الطب ووصفه أدوية طبية دون تصريح من الجهات المختصة بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط سمكري جديد في منطقة إمبابة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات إلي المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام صاحب والمدير المسئول عن أحد المراكز لعلاج الغضروف القطنى والعنقى وخشونة الركبة بدون جراحة "له معلومات جنائية مسجلة" بإدارة المركز «بدون ترخيص»، لعلاج أمراض العظام بدون جراحة فضلاً عن إنشائه صفحة على موقع التواصل الإجتماعى«فيسبوك»، للترويج عن نشاطه فى مجال ممارسة مهنة الطب ووصفه أدوية طبية دون تصريح من الجهات المختصة وإيهام المترددين على المركز من المرضى بالعلاج بدون جراحة مدخلاً بذلك الغش والتدليس على أصحاب الأمراض المزمنة بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بدائرة القسم.

مستندات مجهولة المصدر

وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم القبض عليه خلال تواجده بالمركز المشار إليه، وعثر على "27 عبوة زجاجية بدون بيانات أو مستندات «مجهولة المصدر»، تستخدم فى علاج أمراض العظام «بدون تصريح» حوالى2000 كارت دعائى وروشتات علاجية وملصقات وأكلاشيهات، وكذا سيارة بدون ترخيص، عصا خشبية «يستخدمها فى علاج المرضى».

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.