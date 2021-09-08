تفاصيل إنتهاء إجراءات التعاقد مع الأمريكي تومسون المنضم حديثاً إلى «رجال سلة الأهلي»

/649306/تفاصيل-إنتهاء-اجراءات-التعاقد-مع-الامريكي-تومسون--المنضم-حديثا-الى-رجال-سلة-الاهلي

تحدث روؤف عبد القادر المدير العام النشاط الرياضي، بالنادي الاهلي، ان المحترف الأمريكي مايكل تومسون وقع على عقود الانتقال إلى صفوف فريق «رجال سلة الأهلي» بشكل رسمي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي ، إن المحترف الأمريكي مايكل تومسون وقع على عقود الانتقال إلى صفوف فريق «رجال سلة الأهلي» بشكل رسمي، وتم إنهاء إجراءات ضمه وقيده في قائمة الموسم الجديد.

وأوضح أن اللاعب وصل إلى القاهرة تمهيدًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية لـ«رجال سلة الأهلي» استعدادًا للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبد القادر إلى أن التعاقد مع تومسون جاء في إطار تلبية طلبات الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لـ«رجال سلة الأهلي»، وفي إطار الحرص على تدعيم الفريق بالعناصر المميزة من أجل المنافسة بقوة على الفوز بالبطولات.

يذكر أن الأهلي كان قد نجح في ضم مروان سرحان قادمًا من صفوف نادي سموحة خلال الأيام الماضية، ضمن تدعيمات «رجال سلة الأهلي».

منتخب مصر للشباب

بطولة العالم

حصد منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 18 عام، المركز الرابع في بطولة كأس العالم لكرة السلة، وذلك بعدما تعرض للهزيمة على يد نظيره منتخب بيلاروسيا، في المباراة التي جمعتهم أمس الأحد، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم لكرة السلة ٣*٣.

أحرز المنتخب الوطني لناشئي كرة السلة تحت 18 عام المركز الرابع فى بطولة كأس العالم تحت ١٨ عام، وذلك بعد الخساره أمام منتخب بيلاروسيا بنتيجة ٢١/٩.

وكان قد خسر منتخب مصر لكرة السلة أمام نظيره منتخب أستونيا بنتيجة 16-11، في مباراة نصف النهائي من البطولة، وبتلك النتيجة تأهل أستونيا لمواجه منتخب أمريكا في المباراة النهائية للبطولة.

وكان قد تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي بعدما فاو على منتخب كازاخستان بنتيجة ٢١/١٦.

وضمة قائمة منتخب الفراعنة في تلك البطولة كلا من:

“إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي ، يوسف شحاتة – عمر عزب – أنس أسامة - مصطفى المكاوي "كيجو"- عمر هشام ، احمد عادل "دولا" - احمد خلف "بيبو"- يوسف شوشة - علي أحمد”.