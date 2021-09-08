كيف سيلعب كارلوس كيروش مع المنتخب؟ 

ينتظر الكثير من المصريين إلى رؤية المنتخب الوطني بشكل مغاير خلال الأيام المقبلة فى مشوار تصفيات كأس العالم، بعدما أقال اتحاد الكرة المصرى المدرب حسام البدري.

دوت الخليج

اتجه المصريون فى رغبة ملحة إلى تنفيذ كرة هجومية خلال الأعوام الماضية، وهو ما انعكس بقوة فى وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فى ظل العقم الهجومي الذى تسبب فى خسارات متتالية كان آخرها الخروج من بطولة الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر.

المدرب البرتغالى كارلوس كيروش.. رصيد كبير فى التدريب الدولى

البرتغالى كارلوس كيروش، يملك رصيد كبير من تدريب الفرق والمنتخبات الكبيرة، والتى يأتى على رأسها تدريبه للبرتغال ومانشيستر يونايتد، وغيرها من الأندية والمنتخبات التى تأخذ التصنيف A.

مميزات وعيوب كارلس كيروش

ونرصد فى التقرير التالي أبرز المميزات للبرتغالي كارلوس كيروس، والتى يأتى على رأسها أنه صاحب خبرة واسعة فى تدريب المنتخبات مثل:- البرتغال – كولومبيا- إيران – السعودية – الإمارات – جنوب أفريقيا).

شخصية كارلس كيروش

وتباعًا لتلك المسيرة الطويلة فى عالم التدريب، فهو يملك أيضًا شخصية قوية وصارمة، ويعرف كيفية التعامل مع اللاعبين الكبار أصحاب الخبرات الكبيرة، فقد تعامل مع نجوم مانشيستر يونايتد أبان العصر الذهبي، فى حضور وين روني، وسكولز، ورونالدو، وفان نيستر روى، وغيرهم من النجوم المميزة، وهو ما تكرر أيضًا فى المنتخبات الكبيرة، مثل البرتغال وكولومبيا.

ومن خلال ما تم رصده لطريقة اللعب التى يسعى المدرب كارلوس كيروش إلى تنفيذها فهو يميل إلى الخطط الهجومية مثل 4 – 3 – 3، حيث يوجد 3 لاعبين فى منطقة الوسط المدافع وجناحين ورأس حربة صريح، ويميل بدرجة كبيرة إلى التحولات الهجومية وهو ما يتناسب مع السرعات الموجودة فى المنتخب الممثلة فى محمد صلاح وتريزيجية فى حاله تشافيه من الإصابة.

عيوبه الفنية

ومن العيوب أو الملاحظات التى يمكن أن تُأخذ على المدرب البرتغالي كارولس كيروش، فإنه وبالرغم من سيرته الطويلة فى عالم التدريب الدولى إلا أنه لم يحصل على أى بطولة مع المنتخبات التى قام بتدريبها.

كما أنه يميل إلى الهجوم الضاغط ولديه مشاكل فى مسألة التحول من الهجوم إلى الدفاع.

من المتوقع أن يميل كارلوس كيروش إلى المحافظة خلال المبارايات المقبلة للمنتخب خاصة فى مرحلة التصفيات لكأس العالم.