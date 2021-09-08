/649307/أجدع-بنت-في-مصر--حبس-سمكرية-البني-أدمين-في-مدينة-نصر

أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، حبس سمكرية البني آدمين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وافتتاح مركز علاج طبيعي دون ترخيص.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس سمكرية مدينة نصر 4 ايام على ذمة التحقيقات

ترجع تفاصيل الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول انتشار بعض الفيديوهات لسيدة تقوم بمعالجة بعض الأشخاص تحت مسمى سمكرية البنى أدمين، أجدع بنت في مصر.

وكشفت تحريات رجال مباحث قسم مدينة نصر، أن السيدة حاصلة على دبلوم تجارة وقامت بإنشاء مركز طبى للعلاج الطبيعي دون ترخيص، وقيامها بالنصب على المواطنين بالادعاء بقدرتها على علاجهم علاج طبيعي لفقرات العمود الفقري على غير الحقيقة.

وذلك من خلال نشر بعض مقاطع الفيديو على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، بقصد تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في القبض عليها داخل مقر المركز المشار إليه، وتم ضبط 4 أجهزة علاج طبيعي تُستخدم في عمليات المساج والأدوات المستخدمة في عمل جلسات العلاج الطبيعي لعلاج الأمراض الجسدية أو الاسترخاء ودفاتر استلام نقدية تفيد تلقيها مبالغ مالية من المواطنين لعلاجهم وعمل جلسات علاج طبيعي - نماذج طبية تفيد دخول حالات مرضية لعمل جلسات علاجية هاتف محمول بفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحوى العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بنشاطها الإجرامي المشار إليه تتضمن قيامها بعمل كورسات علاج طبيعي لفقرات العمود الفقري للعديد من المواطنين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.