صور.. محافظ البنك المركزى يلتقى سفراء مصر المنقولين للعمل بالخارج

جدة - نرمين السيد - استضافت وزارة الخارجية، طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، فى لقاء مع سفراء مصر المنقولين للعمل رؤساء لبعثاتنا التمثيلية بالخارج، بحضور السفير عمر عامر مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش.





ويأتى اللقاء، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، فى إطار حرص وزارة الخارجية على التنسيق المستمر مع البنك المركزى ومختلف مؤسسات الدولة المعنية لدعم الدور الذى تضطلع به سفارات وقنصليات مصر فى الخارج لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك التعريف بالتطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى مؤخرًا، وما ترتب عليها من استقرار مالى كان محل إشادة من المؤسسات المالية والتمويلية العالمية.

تناول محافظ البنك المركزى، الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التى قامت بها الدولة خاصة فيما يتعلق بضغط النفقات، والالتزام بضبط الإنفاق الحكومى، ومعالجة الاختلال فى سعر الصرف، وتحرير سعر الصرف، وتطوير آليات سوق الصادرات وسوق المال، وهو ما مكَّن الاقتصاد المصرى من مواجهة العديد من التحديات بما فى ذلك استيعاب تداعيات جائحة كورونا.

كما استعرض محافظ البنك المركزى، الاهتمام الذى توليه مصر لإقامة شراكات مع المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية والتى أصبحت مطمئنة لمؤشرات الاقتصاد المصرى على ضوء ما تحقق من نجاح اقتصادى.

وأوضح محافظ البنك المركزى، أهمية التنسيق بين البنك ووزارة الخارجية، شارحًا الموضوعات التى يمكن للسفراء دعم جهود البنك فيها، مؤكدًا استعداد البنك المركزى دعم جهود وزارة الخارجية فى الترويج لجذب الاستثمارات المباشرة إلى مصر وكذلك فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

وقد تم الاتفاق على إنشاء آلية متابعة لتنفيذ ما تم مناقشته خلال الاجتماع خاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والترويج للمقومات التى يمتلكها الاقتصاد المصرى كأحد اهم الأسواق الناشئة.