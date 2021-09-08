فيديو.. مقتطفات لخطبة الجمعة المترجمة للغات الإسبانية والروسية والسواحيلية

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الأوقاف المصرية، قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية "بالصوت والصورة"، من خلال تسجيل عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بالمكتب الإعلامى للوزارة أسبوعيا.

ويأتى ذلك فى إطار الواجب التوعوى والدعوى لوزارة الأوقاف تجاه الدين الإسلامى وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وترجم الخطبة إلى الروسية الدكتور مصطفى كامل سعد، الأستاذ بجامعة عين شمس، فيما ترجم الخطبة إلى الإسبانية، الدكتور تامر عادل، المدرس بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر.

أما الخطبة باللغة السواحلية فترجمها الدكتور أيمن الأعصر، الأستاذ بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر.