صور.. ضبط 3 عربات كارو لإلقائها مخلفات الهدم بالطريق العام شمال الجيزة

جدة - نرمين السيد - شنت أجهزة محافظة الجيزة، ممثلة فى حى شمال الجيزة، عدد من الحملات لمتابعة الحالة العامة للشارع وضبط المخالفات، تنفيذا لتكليفات أحمد راشد، محافظ الجيزة، الصادرة فى هذا الشأن.





وفى هذا السياق تم ضبط مصنع لتعبئة الزيوت بدون ترخيص، حيث تم على الفور مصادرة الكميات المخزنة وهى عبارة عن 42 برميل زيت وأخذ العينات لإجراء التحاليل اللازمة عليها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

وفى إطار مجهودات المتابعة تم ضبط 3 عربات كارو لإلقائها مخلفات الهدم بالطريق العام، حيث تم مصادرتها وإيداعها مخازن الحى، بمتابعة من أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

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