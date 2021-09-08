صور.. محافظ الإسكندرية يستقبل سفير ألمانيا لبحث التعاون

جدة - نرمين السيد - وأشاد المحافظ بعمق وقوة العلاقات التي تربط البلدين، مؤكدا رغبته ودعمه الكامل للتعاون المشترك بين الجانبين وخاصة فى مجالات الثقافة والصناعة والتجارة.
وأعرب الشريف، عن رغبته فى أن تكون زيارة سفير جمهورية ألمانيا للإسكندرية داعمة لمزيد فى الاستثمارات وخاصة أن المحافظة تمتلك موانئ بحرية يتم الاعتماد عليها فى عمليات الاستيراد والتصدير بما يقارب نسبة الـ 70% من حجم الصادرات والواردات على مستوى الجمهورية.
وأكد المحافظ أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا عام 2017، والزيارة التى قامت بها المستشارة أنجيلا مركيل لمصر فى نفس العام عملت على تقوية وتوطيد العلاقات التى تربط بين البلدين.
ومن جانبه، أعرب السفير الألمانى عن سعادته بزيارة الإسكندرية، مؤكدا على أن مدينة الإسكندرية لها مكانة خاصة لما لها من تاريخ ثقافى وحضارى عريق، وكونها ملتقى للعديد من الثقافات والحضارات المختلفة على مر العصور.
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