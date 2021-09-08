مدبولى يستقبل نائب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

جدة - نرمين السيد - وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى اللقاء بالترحيب بنائب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، معربا عن تقديره لمشاركته فى اجتماعات منتدى "مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى"، وأضاف أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من اللقاءات مع المنظمة فى إطار صياغة برنامج قطرى يربط بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، من أجل وضع إطار لتنسيق مجالات التعاون المختلفة ذات الأولوية للحكومة المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تسعى من خلال هذا التعاون إلى تعظيم الاستفادة من التجارب الناجحة، كما تسعى إلى تطبيق معايير التصدير التى أقرتها المنظمة على منتجات الدول الأعضاء للارتقاء بجودة المنتج المصرى، ليكون قادرا على المنافسة فى الأسواق العالمية.

من جانبه، أعرب جيفرى شلاجينهوف، عن سعادته لتواجده للمرة الأولى فى مصر، وتقدم بالشكر لأعضاء الحكومة المصرية على عملهم وتعاونهم الجاد مع المنظمة من أجل صياغة البرنامج القطرى، معربا فى هذا الصدد عن تطلعه للتوقيع على البروتوكول الخاص بالبرنامج القطرى فى المستقبل القريب.

من ناحيتها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين لصياغة البرنامج القطرى، مشيرة إلى المناقشات والحوارات الموسعة التى جرت بشأنه مع مختلف الوزارات، والأكاديميين، والمجتمع المدنى، وكافة الشركاء الآخرين، فضلا عن المناقشات التى تمت مع سفراء الدول أعضاء المنظمة، والتى عكست دعمهم الكامل لمصر.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن محاور هذا البرنامج تتماشى مع عناصر الإصلاح الهيكلى الذى أقرته الحكومة المصرية فى إبريل الماضى، مؤكدة أن الأطراف المعنية فى مصر تعمل بجدية مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للتوقيع على هذا البرنامج فى أقرب فرصة ممكنة.

فى ذات السياق، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى إلى التعاون المثمر مع المنظمة، ودعمها المستمر لمصر، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز آليات التعاون الدولى والتمويل الإنمائى للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.