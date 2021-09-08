وزير الخارجية يبحث مع مفوض الأونروا دعم ومساندة اللاجئين الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب خلال اللقاء عن حرص مصر الدائم على مساندة الأونروا ودورها الهام فى دعم الأشقاء من اللاجئين الفلسطينيين بمختلف مناطق عملها، والتطلع لاستمرار التعاون الوثيق مع الوكالة من أجل تخفيف معاناتهم، لا سيما فى ظل التحديات التى تشهدها المنطقة واستمرار تبعات جائحة فيروس "كورونا"، مؤكدًا على أهمية ضمان ما يُمكنها من الاستمرار فى القيام بمسؤولياتها الإنسانية والإغاثية.

وأضاف المتحدث الرسمى، وفقا لبيان صحفى، أن الوزير شكرى أعرب عن التقدير لدور الأونروا فى دعم الاستقرار فى الشرق الأوسط، وأعاد التأكيد على أهمية الحفاظ على دورها.

كما تطرق وزير الخارجية إلى الجهود المصرية ذات الصلة بمساندة الأشقاء بالأراضى الفلسطينية، وأهمية قيام المجتمع الدولى بدوره فى التعامل مع التحديات التى يواجهها الشعب الفلسطينى.

من جانبه، ثمّن "لازارينى" دور مصر وجهودها الحثيثة والمتواصلة فى دعم الوكالة ومساندة اللاجئين الفلسطينيين، وأحاط الوزير شكرى بآخر المستجدات ذات الصلة بعمل الأونروا، معربًا عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب المصرى بما يُسهم فى تحقيق أهداف الأونروا ومواصلة عملها.