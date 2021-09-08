بعد توجيهات الرئيس.. والد الطالبة منة الله: السيسى والد كل المصريين

جدة - نرمين السيد - قدم هشام حسن ثابت والد الطالبة "منة الله" التى دهستها سيارة نقل بأسيوط، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توجيهاته بتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج.





وأشار هشام، إلى أن الرئيس والد لكل المصريين ويثبت يوما بعد يوم أنه خير راع حريص على رعيته وأفعاله خير دليل على ذلك، مثمناً جهود كل من وقف بجانبنا فى هذا الظرف الصعب.

وأضاف والد الطفلة: أصحاب ابنتى وعدد كبير من المواطنين تعاطفوا مع الحالة وكل واحد منهم قدم كل ما يستطيع، وقام عدد منهم بنشر مناشدات على صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وهو ما حدث بالفعل.

وتابع: علمت بأن الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى تواصلوا مع جامعة أسيوط لطلب تقرير مفصل عن الحالة الصحية ثم تفاجأت بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الرعاية الصحية لها، موضحاً أن حالتها صعبة بعد إصابتها بتهتك فى العمود الفقرى وأجزاء بالجسد به غرغرينة من بينها القدم اليمنى فضلاً عن إزالة فتحة الشرج وتم تركيب كولوستومى لإخراج البراز بالاضافة إلى كسر فى الحوض وتهتك فى الأمعاء.

تعود الواقعة إلى قيام "منة الله" ـ بالصف الثالث الإعدادى ـ وشقيقتها بالذهاب يوم 22 أغسطس الماضى لحضور تمرين سباحة وفى أثناء محاولتهما عبور الطريق أمام موقف المعلمين الجديد وجدا سيارة نقل توقفت فقامت بعبور الطريق إلا أنها فجأة تحركت السيارة النقل بشكل سريع مما أدى إلى سقوطها أسفل العجلات الأمامية للسيارة مما أدى إلى دهسها وفر قائد السيارة هاربا.

وعلى الفور قام أهالى المنطقة بالاتصال بالاسعاف ونقلها إلى مستشفى الإيمان العام بالأربعين، حيث تم فحصها من قبل الأطباء إلا أن الحالة سرعان ما ظهر عليها إعياء ودماء تسيل على قدميها نتيجة تهتك فى الأمعاء مما أدى إلى خروجها من فتحة الشرج مما اضطر المستشفى إلى نقلها سريعا إلى قسم الإصابات بمستشفى أسيوط الجامعى التى قامت بدورها ونقلها على الفور إلى غرفة العمليات وقاموا بتغيير مسار الأمعاء.

وتوالت بعدها العمليات، حيث تم إجراء 5 عمليات جراحية متتالية إلا أنه ظهرت غرغرينة شعرت به أثناء نقلها لعمل إشاعة ووجدت رائحة تعفن فى الجسم ـ دون معرفة الأسباب الحقيقة ـ وهو ما جعلها تجرى أكثر من عملية جراحية أخرى لنظافة الضفيرة الدموية والتى تغذى الجسم بالدم إلا أن الغرغرينة تظهر مرة أخرى مما أثار القلق لدينا خاصة فى ظل وجودها فترة كبيرة غير مستجيبة للعلاج.