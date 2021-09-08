جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنها سيتم إعلان تفاصيل مناهج النظام الجديد "تعليم 2"، وطرق التقييم الجديدة للصف الرابع الابتدائى قبل بدء العام الدراسى.





جاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". وشدد شوقى على أنه لا صحة لكل ما يتم تداوله فى هذا الشأن على مواقع التواصل على الإطلاق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوقى: إعلان تفاصيل مناهج نظام تعليم 2 للصف الرابع قبل بدء الدراسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.