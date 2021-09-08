كيروش: هيا بنا للمستقبل مع مصر وسأعمل لتحقيق أهداف وأحلام هذا البلد المرموق

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أعرب البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى الجديد للمنتخب المصرى لكرة القدم، عن سعادته بتولى القيادة الفنية للفراعنة، مؤكدا التزامه باستخدام أفضل ما لدى من خبرة ومعرفة لتحقيق أهداف وأحلام هذا البلد المرموق فى مجال كرة القدم
وقال كيروش، عبر حسابه على تويتر، مغردا باللغة العربية: "بكل فخر وامتنان وطموح، أقبل الدعوة المشرفة من اتحاد الكرة المصرى لأكون مدرب المنتخب الوطنى المصرى لكرة القدم.
وأضاف كيروش، أود أن أعبر عن التزامى باستخدام أفضل ما لدى من خبرة ومعرفة لتحقيق أهداف وأحلام هذا البلد المرموق فى مجال كرة القدم مع مشجعيه، الذين يتسمون بالحماس والتفانى الشديد، هيا بنا إلى المستقبل.
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