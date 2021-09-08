/649308/مليون-و260-ألف-جنية-شهريا-لمدرب-الفراعنة-الجديد-تفاصيل

كشف مصدر باتحاد الكرة عن تفاصيل عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب حيث أكد بأن المدرب سيحصل على ٨٠ ألف دولار شهرياً ، ما يعادل مليون و ٢٦٠ ألف جنيه شهرياً ، علي أن يتحمل المدرب قيمة الضرائب بنسبة تصل إلي ٢٠٪.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكشف المصدر عن تحمل اتحاد الكرة قيمة الإقامة والانتقالات مع أحقية المدرب الجديد ومعاونيه للحصول علي إجازة شهراً واحد فقط خلال السنه الأولي مدفوعة الأجر بشرط موافقة اتحاد الكرة.

ويمتد العقد حتي نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ ، ويجدد تلقائيا حال الوصول إلي النهائيات مع زيادة قدرها ١٠٪ ، كما يتم فسخه تلقائيا أيضا حال الفشل في التأهل للمونديال دون أحمال مالية علي الطرف الأول "اتحاد الكرة.

درب مانشيستر يونايتد.. من هو كارلوس كيروش مدرب المنتخب الجديد

و ينص العقد علي أن يلتزم كل طرف بسداد قيمة راتب شهرين للطرف الأخر في حالة إنهاء العقد من جانبه، وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد قررت تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا للفراعنة، بجانب ضياء السيد مدربًا عامًا ، ومحمد شوقي مدربا وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا ضياء السيد مدربًا عامًا محمد شوقي مدربا عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

حسام البدري

الجدير بالذكر أن بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

تعادل منتخب مصر

وحقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح.