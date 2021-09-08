الليل..عرض أولى حكايات مسلسل «الأنسة فرح 2» على mbc مصر

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تنطلق خلال الساعات القليلة المقبلة، أولي حكايات مسلسل «الأنسة فرح» في موسمه التاني، وذلك بعد انتظار طويل من الجمهور الذي اختطفه الموسم الأول من العمل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الموسم الثاني من «الأنسة فرح»

مواعيد عرض مسلسل «الأنسة فرح 2»

ويعرض مسلسل «الأنسة فرح» في موسمه الثاني بداية من اللية على قناة mbc مصر في تمام الساعة التاسعة مساء، عللى أن يعاد في الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

وتستمر حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف. فبعدما مرت بحادث غيّر مجرى حياتها، تنطلق الأحداث هذه المرة من داخل المستشفى لحظة وضعها لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها والكثير من التطورات الكوميدية.

أبطال مسلسل الأنسة فرح

مسلسل “الأنسة فرح” يضم كوكبة من النجوم، منهم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وآخرين، وقد تولى رواية أحداثه جورج عزمي بأسلوب طريف وسلس، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

أسماء أبو اليزيد مع أحمد مكي في الكبير 6

وفي سياق متصل، بدأ صناع سلسلة مسلسل «الكبير أوي» للتحضير لموسم سادس من العمل الذي خاض بطولته على مدار 5 أجزاء الفنان أحمد مكي بجانب الفنانة دنيا سمير غانم واستطاعا من خلاله تحقيق نجاحا ساحقا، لكن لخلاف بين مكي ودنيا اعتذرت الأخيرة عن تقديم موسم جديد لذا توقف اصداره لسنوات.

واستقر صناع العمل على الفنانة أسامة أبو اليزيد لتقديم البطولة النسائية أمام مكي خلال احداث الموسم السادس بدلا من الفنانة دنيا سمير غانم، من المقرر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن باقي أبطال العمل عقب التعاقد بشكل رسمي معهم، خاصة أن الجزء الجديد سيضم عددا كبيرا من النجوم الجدد الذين لم يشاركوا في الأجزاء السابقة.