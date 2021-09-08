/649314/في-اطار-دعمها-لأشقاءها-مصر-تدعم-لبنان-بالغاز-الطبيعي

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، على الوقوف بجانب اشقائنا العرب في جميع أزماتهم، ولعل الازمة الاخيرة التي تعرض لها اشقائنا الفلسطنيين بعد قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي الغاشم، ووقوف مصر بجانبها من خلال دعم مالي بقيمة 500 مليون جنيه لإعادة الإعمار يؤكد هذا المنطلق.

دعم الاشقاء في لبنان

وبتكليفات أخرى من الرئيس السيسي بسرعة دعم الاشقاء في لبنان، صرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بأنه سوف يتم إمداد الشعب اللبناني بما يحتاجونه من الغاز الطبيعى لتخطى الأزمة الحالية.

وخلال مؤتمر صحفى بالعاصمة الأردنية بعمان، أضاف المهندس طارق الملا، عقب اجتماعه مع وزراء البترول والطاقة في الاردن وسوريا ولبنان، إنه تم وضع خارطة طريق خلال الاجتماع تنفذ خلال الأسابيع القادمة ومن خلال الفرق الفنية للعمل على ضخ الغاز الطبيعى الى لبنان في اقرب فرصة ، مشيرا الى ان العمل سيتم على مسارين يتم فيهما مراجعة الجاهزية الفنية للبنية التحتية من خطوط وشبكات نقل الغاز وكذلك بعض بنود التعاقد السابقة.

مساعدة لبنان لتخطي محنة وتحدي الطاقة

ووجه وزير البترول المصري، الشكر للمملكة الأردنية ونظيرته المهندسة هالة زواتى على الدعوة لعقد الاجتماع واستضافته في العاصمة الأردنية للتنسيق بين الدول الأربع .

وأكدت هالة زواتى، بأن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بحث مساعدة لبنان من خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة وبذل كل الجهود لمساعدة لبنان لتخطي محنة وتحدي الطاقة الذى يواجهه.