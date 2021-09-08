«22/9 هنلعب عروستي» جميلة عوض تكشف موعد عرض فيلمها الجديد

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دوت الخليج يكشف موعد عرض «عروستي»

جميلة عوض تروج لفيلم «عروستي»

شوقت جميلة عوض جمورها ومتابيعها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” لفيلهما الجديد «عروستي»، اذ كتبت: “ساعة الصفر يوم 22/9 عشان هنلعب عروستي.. الإعلان الرسمي لفيلم عروستي”.

تفاصيل الإعلان الدعائي لعروستي

يظهر من الإعلان التشويقي للفيلم أنه يدور حول إطار رومانسي يجمع بين أحمد حاتم وجميلة عوض، ويتعرضان خلال أحداث الفيلم لعديد من المواقف الكوميدية الساخرة، ويناقش الفيلم بشكل أساسي فكرة الزواج عن حب أو زواج الصالونات.

أبطال فيلم عروستي

فيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.

أحمد حاتم يشوق الجمهور لفيلم عروستي

وروج الفنان أحمد حاتم لفيلمه الجديد «عروستي»، اذ نشر التريلر التشويقي لعمل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليه مشوقا جمهوره: “دي اخر مرة هنزل فيها اعلان فيلم عروستي.. يوم ٢٢/٩ ان شاءالله”.

وتباع حاتم تشويقه، قائلا: “و أخر مرة هقولكوا اني اتلعب معايا عروستي”.

جميلة عوض تتألق في دراما رمضان 2021

الجدير بالذكر أن الفنانة جميلة عوض شاركت في الموسم الرمضاني المنصرم بمسلسل «حرب أهلية» بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.