جلسة مباحثات بين وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين غدًا بقصر التحرير

جدة - نرمين السيد - ويعقب اللقاء عقد اجتماع ثلاثى يضم كلا من سامح شكرى وزير الخارجية، وأيمن الصفدى وزير الخارجية وشئون المُغتربين الأردنى، ورياض المالكى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، وذلك بقصر التحرير.

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