فيديو- تفاصيل المعرض والمنتدى الطبى الإفريقى الأول بـ مصر

جدة - نرمين السيد - أقيم مساء أمس الثلاثاء، المؤتمر الخاص بالإعلان عن المعرض والمنتدى الطبى الإفريقى الأول "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، والذى سيقام فى مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية فى شهر يونيو 2022.





المعرض والمنتدى تنظمه هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع الشركة الدولية للمؤتمرات والمعارض، وحضر الاحتفالية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة هالة السعد وزيرة التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، ومحمد معيط وزير المالية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

ومن المقرر إطلاق النسخة الأولى للمنتدى فى الفترة من 5 لـ7 يونيو 2022 فى مركز المنارة، وسيقام سنويا.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال كلمتها التى ألقتها خلال الاحتفالية إن الدولة المصرية تسعى بجميع مؤسساتها لتأمين حياة صحية أفضل لكل مواطن، وظهر ذلك من خلال الحملات التى يقدمها صندوق "تحيا مصر"، وأضافت أن كل مبادرة تستهدف صحة الأفراد يمكنها أن تغير مستقبل قارة بأكملها، ولذلك سيكون للمنتدى الطبى الإفريقى الأول أثرا كبيرا فى حياة المواطنين الإفارقة بشكل عام.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن المنظومة الصحية المصرية أثبتت نجاحها خلال أزمة تفشى وباء كورونا المستجد.

وأكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن ما تقوم به مصر فى المجال الرعاية الطبية، يجد تقديرا عالميا، وهناك إشادة دولية بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية فى القطاع الصحى.

وأوضح تاج الدين أن القطاع الصحى فى مصر يشهد تطورا مذهلا، وأن تجربة مصر فى مواجهة كورونا رائدة ووجدت إشادة من جميع دول العالم بعد ما قامت به الدولة المصرية لمواجهة كورونا.

وأشار عوض تاج الدين إلى أن مصر تدعم الدول الإفريقية بشكل غير محدود، مضيفا أن الرئيس السيسى يولى القطاع الصحى اهتماما كبيرا ودعم بلا حدود.