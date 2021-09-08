عبد الغفار: مبادرة رئاسية للحصول على منح دراسية مقدمة من صندوق تحيا مصر

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، فى مداخلة هاتفية عبر برنامج "صالة التحرير" مع عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أن الطالب عندما يتوجه إلى مركز التطعيم داخل الجامعة سيجد اسمه متواجد على الفور، وفى حال عدم استطاعت التسجيل الإلكترونى، يمكن التوجه إلى المركز المخصص للتطعيم داخل الحرم الجامعى للتسجيل والحصول على التطعيم فى نفس الوقت.





وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تستهدف خلال العام الحالى تطعيم ما يقرب من 80 ألف طالب وافد عن طريق التسجيل بجواز السفر.

وأوضح الوزير، إن تخفيض التنسيق بجامعة الملك سلمان لتشجيع المواطنين على الإقامة بسيناء، موضحا أن نسبة انخفاض المرحلة الأولى 9%.





وقال الوزير، إن هناك مبادرة رئاسية للحصول على منح دراسية فى مجال العلوم بالجامعات الأهلية أو الحكومية أو الخاصة مقدمة من صندوق تحيا مصر، أو عن طريق البنوك الوطنية، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت 150 مليار جنيه لإنشاء جامعات جديدة.

وأوضح الوزير، أن الرئيس اقترح مبادرة لخريجى كليات العلوم والحاسبات والمعلومات والهندسة، بالحصول على بكالوريوس لمدة سنتين فى التخصصات التى تحتاجها الدولة المصرية، مؤكدا أنه سيتم توفير 200 منحة من الرئيس بشكل مجانى.