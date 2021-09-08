والدة طالبة «حادث أسيوط» تكشف السبب وراء قدوم «منة» على الانتحار

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قبل استجابة الرئيس ومنحها قبلة للحياة..

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى على الفور لإستغاثة الطفلة منه الله هشام بأسيوط،وهى طالبة بالصف الثالث الإعدادى بالغة من العمر ١٤سنة ،وذلك بعدما تعرضت لحادث سير أثناء تصادمها بسيارة نقل ثقيل وتم نقلها لمستشفى أسيوط الجامعى وبعد التشخيص تبين أنها أصيبت بتهتك بالبطن والإمعاء وإزالة فتحة الشرج وكسر فى الحوض وغرغرينه فى الساق الأيمن ، وخضعت لخمس عمليات جراحية.

وقامت أسرة الطفلة منه الله بإستغاثة بالرئيس السيسى وعلى الفور تم الاستجابة و إنه بالفعل تم حجز غرفة فى العناية المركزة بقسم الأطفال فى مستشفى الجلاء بالقاهرة.

والدة طالبة «حادث أسيوط» تكشف عن السبب وراء قدوم منة على الانتحار

عبرت السيدة لمياء محمد ،والدة منه الله هشام ، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج عن سعادتها بإستجابة الرئيس السيسى بعلاج ابنتها وقالت :" الحمد لله استجابة الرئيس دى بداية حياة جديدة لبنتى بعد ما كنا فقدنا الأمل بس الحمد لله".

وأضافت أن ابنتها قالت لها بالأمس: "أنتى تعبتى معايا معلش يا ماما أنا هنتحر علشان ترتاحى منى، والآن تم نقلها إلى نقلها من مستشفى أسيوط الجامعى إلى مستشفى الجلاء بالقاهرة بناء على توجيهات السيد الرئيس لتلقى الرعاية الصحية اللازمة".

والدة الطالبة منة الله هشام تتحدث عن استجابة الرئيس

قالت والدة الطالبة : " استجابة الرئيس كانت بمثابة بداية جديدة وحياة جديدة لبنتي، وتم نقلنا لمستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة بناء على توجيهات الرئيس السيسي".

وواصلت : " تم نقل بنتي لمستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة في عربية اسعاف مجهزة تجهيز كامل بكل الأدوات والأجهزة الطبية الحديثة بعد إبلاغنا من الجهات المختصة بتوجيهات الرئيس السيسي".

والدة طالبة حادث أسيوط تتحدث عن معاناة بنتها

وتابعت : " بنتي بالأمس كانت على وشك الدخول في عملية جديدة لإزالة بعض المناطق بسبب الغرغرينا، وقالتلي أنا تعبتك ياماما وأنا كدة خلاص ميتة، لكن توجيهات الرئيس أعادت الحياة لها من جديد".

وأختتمت: " لم أتوقع إستجابة الرئيس السيسي للإستغاثة، وبعض الأهالي أبلغونا أن صوتنا لن يصل، لكن وجدنا رئيس ينظر لعامة الشعب وسعيدة بتلك التوجهيات وشكرا لأي شخص ساهم في وصولنا لتلك المرحلة".

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السیسی وجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للطالبة منه الله هشام حسن ثابت بالصف الثالث الاعدادي البالغة من العمر ١٤ عاما، من محافظة أسيوط، والتي كانت قد تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل، وذلك حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي.