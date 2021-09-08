الأهلي يهنئ نادي الترسانة بمناسبة المئوية

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حرص النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تهنئة نادي الترسانة بمناسبة احتفالاته بمرور مائة عام على تأسيسه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأرسل الأهلي برقية تهنئة إلى مجلس إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق السعيد جاء فيها: محمود الخطيب، رئيس النادي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، وجماهير وأعضاء النادي، يتقدمون بخالص التهاني لنادي الترسانة العريق ومجلس إدارته ومحبيه، بمناسبة مرور مائة عام على هذه المؤسسة الرياضية الكبيرة.

ويؤكد الأهلي على اعتزازه بهذه المناسبة التي تعكس تاريخًا مضيئًا وحافلًا لقلعة الترسانة، التي كثيرًا ما كان لها دور بارز في دعم كل المنتخبات الوطنية على مر الأجيال.

موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش

اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي أمام وطلائع الجيش في بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر إقامة السوبر المصري الخاص بالموسم السابق في 21 سبتمبر بين الأهلي وطلائع الجيش

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر .

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.