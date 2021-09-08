رسمياً.. فاركو يعلن التعاقد مع رامي صبري لمدة 4 مواسم

/649318/رسميا-فاركو-يعلن-التعاقد-مع-رامي-صبري-لمدة-4-مواسم

أعلن نادي فاركو الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، التعاقده مع المدافع رامي صبري لمدة 4 سنوات قادماً من نادي إنبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأنهى إنبى جدول ترتيب الدورى فى المركز السادس برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 39 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

أعلن النادي الأهلي وبشكل رسمي عن صفقة الدولي المصري كريم فؤاد مدافع فريق النجوم، لمدة خمسة سنوات.

وقال توفيق، إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولعب كريم فؤاد 12 مباراة مع فريق النجوم في الدوري المصري بموسم 2018-2019 قبل أن ينتقل إلى إنبي لموسمين على سبيل الإعارة.

ويلعب كريم في إنبي منذ 2019 وخاض فؤاد 53 مباراة مع الفريق البترولي في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وساهم في صناعة 6 أهداف.

ومثل منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

حسين الشحات

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لتحيا مصر أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يفكر في استبعاد الشحات من قائمة مباراة أسوان، خاصة وأنها تعد مباراة بلا قيمة بعد حسم لقب الدوري لصالح الغريم التقليدي الزمالك، ولمنح اللاعب أيضاً مزيد من الراحة وخشية من تفاقم إصابته.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش