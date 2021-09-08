ظروف قهرية تمنع فيلم «30 مارس» من العرض..«تفاصيل»

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ألغت الجهة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد الذي يحمل اسم «30 مارس»، العرض خاص للعمل بعدما كان من المقرر إقامته المقرر غدا الخميس.

دوت الخليج يرصد سبب إلغاء عرض فيلم «30 مارس»

سبب إلغاء العرض الخاص لفيلم «30 مارس»

وأوضحت الجهة المنتجة للعمل سبب إلغاء العرض الخاص بشكل نهائى هي ظروف قهرية تعرضت لها أسرة منتج فيلم «30 مارس».

فيلم «30 مارس» بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

قصة فيلم 30 مارس

وتدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه فى جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك فى اطار من الاثارة والتشويق.

ويجسد الفيشاوي خلال أحداث العمل دور "علي"، الذي لا يستطيع الفصل بين الوهم والحقيقة، فيعيش أوهامًا على أنها حقائق والعكس، وفي الوقت نفسه يواجه عصابة تحاول استغلال هذا التوهّم، الأمر الذي يضع علي على حافة الحقيقة أو الإعدام.

حمد الفيشاوي ينتظر عرض ريتسا بمهرجان القاهرة السينمائي

وينتظر احمد الفيشاوي بطل فيلم 30 مارس عرض فيلمه الجديد «ريتسا» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2021 وهو منن تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري، تراهن عائشة بن أحمد على تألقها من خلال فيلم «ريتسا» اذ أنه يعتبر فرصة ذهبية لها لتبرز قدرتها على تشخيص دورين مختلفين في أزمنة متفرقة عن بعضها بنجاح، فتجسد عائشة خلال الشخصية الأولى مانويلا في الفترة الحديثة والأخرى ريتسا في فترة الستينيات.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الأن.