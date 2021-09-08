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/649320/بالصور-انقلاب-سيارة-نقل-محملة-بـ-300-أنبوبة-بوتجاز-في-الترعة-بأسيوط
شهدت مدينة الابراهيمية بأسيوط ، انقلاب سيارة نقل محملة بـ300 اسطوانة بوتاجاز فارغه داخل ترعة الإبراهيمية بأسيوط.
دوت الخليج
حيث انتقل رجال الإنقاذ النهرى من أجل سحب السيارة المنقلبة، ولم ينتج عن الحادث أى إصابات.
انقلاب سيارة نقل محملة باسطوانة البوتاجاز الفارغة
وتلقت مديرية الأمن بمحافظة أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة نقل محملة باسطوانة البوتاجاز الفارغة داخل ترعة الإبراهيمية.
على الفور انتقل إلى موقع البلاغ محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط ومأمور قسم شرطة أول أسيوط وقوات الحماية المدنية والمرور. وبالمعاينة الأولية تبين، سقوط سيارة نقل رقم "4573 ي ط س" محملة بـ 300 اسطوانة بوتاجاز فارغة بالترعة الإبراهيمية أمام بوابة الجامعة البحرية، فيما لم ينتج عن الحادث أى إصابات، وسقوط جزء من الحديد اعلى كوبرى فيصل.
وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
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