فيديو.. وزير التعليم العالى: التعامل داخل الحرم الجامعى سيكون بكارت ذكى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن الوزارة تعمل جاهدة حتى لا يكون هناك جيل يطلق عليه جيل الكورونا يتلقى التعليم عن بعد، مؤكدا أن الجامعة ليست فقط للتعليم، وإنما لتكوين الشخصية والصدقات.





وأضاف الوزير، فى مداخلة هاتفية عبر برنامج "صالة التحرير" مع عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أن الوزارة تهدف إلى أن يذهب جميع الطلاب إلى الجامعة بعد الحصول على لقاح كورونا لكى يستمتعوا بحياتهم الجامعية، مؤكدا أن الدولة المصرية وفرت كل الإمكانيات لتطعيم العاملين فى مجال التعليم. وأشار عبد الغفار، إلى أن الوزارة تقف بجانب الطلاب، ووفرت 290 مركز تطعيم منتشرين على مستوى 60 جامعة "حكومية، أهلية، خاصة" حيث يتم منح شهادة التطعيم مجانا للطلاب، مؤكدا أن التعامل داخل الحرم الجامعى سيكون بكارت ذكى يؤكد أن حامله قد حصل على جرعات كورونا.

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