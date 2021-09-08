وزير الخارجية يؤكد التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية فى السودان

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وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أكدا خلال اللقاء حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، وهو ما يتجلى فى حجم الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية السودانية، بجانب التوافق على أهمية التركيز على المشروعات الاستراتيجية بين البلدين، الأمر الذى من شأنه دفع جهود تحقيق التكامل بين مصر والسودان.
وأضاف المُتحدث الرسمى، أن الوزير شكرى أبرز كذلك التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، ووقوفها إلى جانب تطلعات الشعب السودانى لتحقيق التقدم والازدهار المنشودين، وذلك فى إطار وحدة المصير والروابط الأزلية التى تربط بين شعبى وادى النيل.
واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تناول اللقاء لعدد من القضايا الإفريقية والعربية محل الاهتمام المشترك، فضلاً عن التطرق لاجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى والمقرر عقده غداً، حيث بحث الوزيران سُبُل دعم آليات العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة التى يشهدها العالم العربى.
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