شكرى: مستمرون فى العمل حتى تظهر الإرادة السياسية لإثيوبيا.. ولا نسعى للصراع

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن الأوضاع الجديدة فى أفغانستان سيكون لها تداعيات كبيرة بلا شك على المنطقة التى أكد أن الصراعات قد أثقلت كاهلها على مدار السنوات الأخيرة.





وأضاف شكرى، فى مقابلة خاصة مع تلفزيون "بلومبرج" أذاعها اليوم الأربعاء، أن "تغييرا بهذا الحجم والشكل فى أفغانستان سيكون له تداعيات بلا شك، وسننتظر لمعرفة ماهية هذه التداعيات فيما يخص كيف ستعمل حكومة طالبان الجديدة وكيف ستحفظ الالتزامات التى قطعتها على نفسها وكيف نحقق أمن واستقرار المنطقة فى ظل الوضع الجديد الحالى".

وبسؤاله عما إذا كان قرار الخروج الأمريكى من أفغانستان هو انفصال من جانب إدارة الرئيس جو بايدن عن المنطقة سيتسبب فى زعزعة استقرارها، أكد شكرى أن الولايات المتحدة كقوة عظمى لها مصالح وعلاقات عميقة جدا مع دول الشرق الأوسط لا يمكنها الانفصال عن المنطقة، معربا عن اعتقاده أنها ستستمر فى الاعتماد على علاقاتها وشراكاتها التقليدية ومن بينها حليفها الاستراتيجى مصر للحفاظ على مصالحها وتحقيق الأمن والاستقرار اللذان تحتاجهما المنطقة.

وتابع شكرى أن الصراع فى أفغانستان والعراق أثقل كاهل المنطقة بشكل كبير على مدار سنوات، وأنه سيتم متابعة الوضع فى أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكى وهو الأمر الذى سيكون على رأس الموضوعات المقرر مناقشتها فى اجتماع وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية المقرر غدا الخميس.

كما صرح وزير الخارجية، بأن المنطقة تشهد حاليا أوضاعا مضطربة ومتقلبة إذ تشهد ظروفا لم تسهم فى تحقيق سلامها واستقرارها، مشيرا إلى الصراع فى اليمن وليبيا فيما يخص الإرهاب والتهديدات، بالإضافة إلى الوضع فى سوريا ولبنان وهى أمور يجب التعامل معها، مؤكدا على أنه من مصلحة جميع دول المنطقة أن يتم توسيع التفاهم والتواصل اللذان من شأنهما تحسين الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفيما يخص سد النهضة الإثيوبى، أكد شكرى أنه كما الحال بالنسبة لجميع الدول فإن جميع الخيارات مفتوحة، مؤكدا أن مصر ألزمت نفسها بالعملية التفاوضية وفعلت ذلك على مدار العشر سنوات الماضية ودعمت المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقى والتى هدفت لمساعدة جميع الأطراف للوصول إلى حل.

وبسؤاله عما إذا كان سيفعل كل شيء للحول دون الصدام، أجاب شكرى "بالتأكيد، لا يسعى أحد للصراع وقد التزمنا على مدار عشر سنوات للوصول إلى حل سلمى لهذه القضية وفق القانون الدولى وأفضل الممارسات وسنستمر فى العمل حتى تظهر الإرادة السياسية لإثيوبيا فى صورة اتفاق موقع".