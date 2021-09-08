البابا تواضروس يهنئ الأقباط بعيد النيروز

جدة - نرمين السيد - هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى أبناء الكنيسة القبطية بمناسبة بداية السنة القبطية الجديدة "1738 للشهداء"، والتى تبدأ يوم السبت المقبل، وتحتفل الكنيسة القبطية بها بإقامة القداسات فى كنائسها بمصر والخارج.





وجاءت تهنئة قداسته قبيل بدء عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، الذى أقيم فى المقر البابوى بالقاهرة مساء اليوم، وقال قداسة البابا فى تهنئته:

فى البداية أود أن أهنئكم بعيد الشهداء، عيد النيروز وبداية سنة قبطية جديدة اللى هنحتفل بها يوم السبت القادم، وعيد النيروز من أقدم الأعياد، وهو العيد الذى نفتتح به السنة القبطية، وهذا التاريخ ابتدى سنة 284 ميلادية فى وقت الطاغية دقلديانوس أحد أباطرة الرومان.

وفى الزمن ده ابتدى عصر اضطهاد شديد ولذلك أخذه الأقباط الأولون وجعلوه بداية لتقويم خاص بهم.

السنة القبطية هى سنة حسابية كل شهورها 30 يوم لا تزيد ولا تقل فى بعض الشهور ويضاف لها الشهر رقم 13 وبنسميه الشهر الصغير أو أيام النسى عشان ضبط التقويم حسابيا وكتابيا.

وكل المناسبات الكنسية قائمة على التقويم القبطى وبيظبط كل أعيادنا وأصوامنا وكل أعياد القديسين وتذكارتهم وكل يوم فى الكنيسة بنقرأ تاريخ اليوم من خلال السنكسار ونقول نعيد فى هذا اليوم لتذكار قديس أو شهيد أو مناسبة كنسية مهمة والكنيسة ماشية على هذا النظام، وطبعا إحنا بنعيشه على المستوى الشعبى من خلال البلح والجوافة والرموز الجميلة اللى فيهم وبتبقى أيام فرح من أول توت أول شهر لحد يوم 17 توت اللى بنحتفل فيه بعيد الصليب وبيكون أول الأعياد اللى بنحتفل بها فى السنة الجديدة بعد احتفالنا بالبداية بتاعتها.

كل سنة وأنتم طيبين.