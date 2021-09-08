صور- الخريف يعلن اقترابه .. تكاثر السحب على غرب الدلتا ومطروح

جدة - نرمين السيد - وأظهرت صور نشرتها هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر واضح للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على السلوم وبرانى والنجيلة والظهير الصحراوى لهذه المدن وشمال واحة سيوة وهى فى تطور مستمر يصاحبها سقوط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

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