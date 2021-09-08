وزير التعليم: إعلان طرق التقييم الجديدة لرابعة ابتدائي قبل العام الدراسي  

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن الوزارة ستعلن رسميا تفاصيل مناهج النظام الجديد (تعليم ٢) وطرق التقييم الجديدة للصف الرابع الابتدائي قبل بدء العام الدراسي.

ونفى الوزير لكل ما يتم تداوله في هذا الشأن على مواقع التواصل الاجتماعي على الإطلاق.

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة بكل مديرية وإدارة تعليمية برئاسة مدير المديرية ومدير الإدارة التعليمية، وعضوية مديري المراحل بالمديرية والإدارة التعليمية بجميع محافظات الجمهورية وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمتابعة تلقى لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعى والوقوف على ما تم في هذا الشأن.

وأكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم حتي يتسني لنا بدء العام الدراسي المقبل بأمان.

وأشار إلى أن الوزارة أرسلت كتابًا دوريًا إلي جميع المديريات التعليمية لمتابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالتعليم قبل الجامعي، مشددًا على أنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، وتكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بمساعدة العاملين للتسجيل علي موقع وزارة الصحة والسكان (لتلقي اللقاح والموعد المحدد للجرعات).

ووجه حجازى مديري المديريات التعليمية بسرعة موافاة الوزارة بتقرير يوضح الموقف النهائي لعدد ونسب مئوية لـ(متلقي الجرعتين، متلقي الجرعة الأولي، المسجلين لتلقي الجرعات ولم يتلقي أي جرعة، من لم يقم بالتسجيل).

ويبدأ العام الدراسي 2021 _ 2022 بالمدارس الرسمية والخاصة العربي واللغات وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة في 9 أكتوبر 2021

و يبدأ العام الدراسي 2021 _ 2022 في المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية في 12 سبتمبر 2021.

وشدد وزير التعليم على ضرورة تطبيق ذلك على أوجه تقديم الخدمة، سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من على منصات التعليم الرقمية بنظام التعليم عن بعد on line.

وأكد على ضرورة مراعاة المواعيد والضوابط على كافة جهات الاختصاص بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" والحكومية والرسمية والخاصة.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الدراسة بالمدارس تنطلق يوم 17 أكتوبر المقبل.