بعد غياب..ياسمين صبري تتعاون في عمل جديد من انتاج سينرجي

/649321/بعد-غيابياسمين-صبري-تتعاون-في-عمل-جديد-من-انتاج-سينرجي

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن تعاقدها مع شركة سينرجي للإنتاج، في عمل فني جديد من المقرر أن تعود به على الساحة مرة أخرى بعد فترة انقطاع دامت طويلا.

دوت الخليج يرصد أحدث أعمال ياسمين صبري

وجاء نبأ عودة ياسمين صبري للساحة الفنية من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت بها سيناريو عليه اللوجو الخاص بشركة سينرجي، دون التعليق بأي تفاصيل تخص العمل.

ياسمين صبري تشارك في السباق الرمضاني 2022

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة ياسمين صبري للمشاركة في المنافسة الرماضنية للعام المقبل بعدما تغيبت عن حلبة الصراع القوية العام الماضي التي احتوت على باقة من أفضل الأعمال الدرامية السياسية والإجتماعية لعدد كبير من نجوم الفن في مصر.

وتتعاون الفنانة ياسمين صبري خلال رمضان 2022 مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي قدم لها نصًا مأخوذًا عن رواية عالمية، تميل كباقي أعمال كمال، إلى الكتابات والأفكار الفلسفية، ومن المقرر أن تنتهي ياسمين من مرحلة الجلسات المبدئية خلال الأيام المقبلة، لتدخل بعدها في مرحلة التحضير وترشيح النجوم المشاركين معها في البطولة، ومن المقرر أن يشهد العمل الجديد تغيير جذري في نوعية الأدوار التي اعتاد الجمهور على رؤيتها من قبل ياسمين.

أخر أعمال ياسمين صبري

ذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري الرمضانية مسلسل «فرصة ثانية» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

ياسمين صبري تنفي وجود حساب لها على فيسبوك

وكانت كشفت الفنانة ياسمين صبري للمرة الثانية عن حقيقة وجود حسابا لها على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» بعد العديد من الجدل المثار بسبب مايتم نشره من الشائعات خلال الحساب، اذ حذرت عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” من وجود أي حساب خاص بها على موقع «فيسبوك»، فكتب: “لا يوجد لدي أي حسابات على الفيس بوك، وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها".