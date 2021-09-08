جامعة المنصورة والقومى للمرأة ينظمان حلقة نقاشية لتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - نظم مركز خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة جامعة المنصورة اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية بعنوان "التأهيل النفسى والبدنى للأشخاص ذوى الإعاقة" على هامش المؤتمر النوعى الأول الذى ينظمه المركز بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالدقهلية والذى يقام تحت عنوان "القوى الناعمة وتأثيرها على حياة الأشخاص ذوى الإعاقة" وتحت شعار "أمهات محاربات".





أدارت الجلسة الدكتورة سحر الدكرورى - أستاذ الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنصورة وعضو المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، بمشاركة كل من الدكتورة سلوى طوبار - رئيس قسم الأمراض النفسية بكلية الطب جامعة المنصورة والدكتور سامى محب حافظ - أستاذ التدريب الرياضى بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة.

كما شهدت الجلسة، حضور كل من الدكتورة أمينة شلبى - مقرر المجلس القومى للمرأة بالدقهلية والعميد السابق لكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر، الدكتورة سماح رمضان خميس - مدير مركز خدمات ذوى الأعاقة جامعة المنصورة ومقرر المؤتمر والدكتورة إيمان أبو الفضل - نائب مدير المركز ومنسق عام المؤتمر وإيمان طرشوبى - مقرر مناوب فرع المجلس القومى للمرأة بالدقهلية ومنسق عام المؤتمر، وعدد من أساتذة وطلاب الجامعة وأعضاء كل من المجلس القومى للمرأة بالدقهلية ومركز خدمات ذوى الإعاقة جامعة المنصورة.

وشددت الدكتورة سلوى طوبار، على خطورة إحساس ذوى الهمم باختلاف نمط حياتهم عن حياة من يعيشون معهم فى منزل كخروج الآخرين باستمرار وبقاء ذوى الهمم فى المنازل.

وأضافت، أن تلك المشكلة قد تؤدى لكراهية ذوى الهمم وخاصة الأطفال للمحيطين بهم قد تظهر فى شكل سلوك عدوانهم تجاههم، ولذا وجب إشراك ذوى الهمم فى حياة أسرهم حتى يشعروا بأنهم جزء من الأسرة مما ينعكس على نفسيتهم بالإيجاب.

وطالبت المجتمع، بحسن التعامل مع أسر الأشخاص ذوى الهمم حتى يستمروا فى رعاية أولادهم وبضرورة معرفة الأهل لنقاط القوة والضعف فى شخصية أبنائهم من ذوى الهمم.

