جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى عظته الأسبوعية فى اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من المقر البابوى بالقاهرة، وبثت العظة مباشرة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C، التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبى.





واستكمل قداسته تأملاته فى مزمور 37 التى بدأها الأسبوع الماضى حيث تناول الآية "اتكل على الرب وافعل الخير." الواردة فى عدد 3 من هذا المزمور، وأعطى من خلالها الدرس الأول من المزمور وهو درس الاتكال على الله. وبدأ قداسة البابا اعتبارا من الأسبوع الماضى سلسلة جديدة من العظات من خلال مزمور 37 الذى يمتلئ بالوصايا، حيث سيتناوله قداسته على مدار عدة أسابيع تحت عنوان "دروس فى الحكمة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يلقى عظة الأربعاء عن الاتكال على الرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.