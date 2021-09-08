صور.. وفد الوزراء يتابع مشروعات حياة كريمة بقرى مركزى أرمنت وإسنا بالأقصر

جدة - نرمين السيد - تابع وفد أعضاء أمانة متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، المشروعات الجارى العمل بها بقرى مركزى أرمنت وإسنا بمحافظة الأقصر، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك برفقة أعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة وجهاز التعمير والجهات المختصة.





وأشاد الوفد، خلال الجولة، بمستوى الإنجاز الذى تم تحقيقه حتى الآن فى جميع القرى وكذلك بروح التعاون بين جميع الأطراف المشاركين فى المبادرة، وذلك بعد معاينة المشروعات على الطبيعة ومناقشة الجهات المنفذة بمختلف القطاعات كمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات ومشروعات الشباب والرياضة والأبنية التعليمية وتبطين الترع والكبارى. وكان الوفد قد بحث، خلال لقائه صباح اليوم مع مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الموقف التنفيذى للمشروع القومى "تطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذى يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزى إسنا وأرمنت.



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