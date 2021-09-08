اجتماع مصري فلسطيني أردني غدا بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية

تحتضن القاهرة يوم غد الخميس اجتماعا ثلاثيا يضم كلا من سامح شكري وزير الخارجية، وأيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المُغتربين الأردنى، ورياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، وذلك لتناول آخر تطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفى لها، اليوم الأربعاء، أن الوزير سامح شكرى سيعقد - قبيل الاجتماع الثلاثى - جلسة مباحثات مع أيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المُغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

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