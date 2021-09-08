تنسيق الكليات العسكرية 2021 tansiq.mod.gov.eg وشروط التي يجب توافرها للقبول في الكليات العسكرية

تم الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الثانوية العامة والثانية الأزهرية وشهادة الثانوية الصناعية للالتحاق بالكلية الحربية والكلية البحرية، حيث تغلق أبواب القبول للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها من خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة للالتحاق بالكلية الحربية للعمل كضباط محاربين ولصالح الكلية البحرية للعمل كضباط بحريين.

تنسيق الكليات العسكرية 2021

ومنعا لانتشار فيروس كورونا وحرصاً على سلامة المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة تم تسجيل البيانات الابتدائية للمتقدم للالتحاق بالكليات العسكرية دفعة أكتوبر 2021 على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق الكليات العسكرية 2021 والمعهد الفني للقوات المسلحة على الإنترنت tansiq.mod.gov.eg وتم ذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر2021.

كما تم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، وقد تم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا لتقليل كثافة الحضور في اليوم الواحد على أن يتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.

تقبل الكليات العسكرية الحربية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ‏العلمي والأدبي بنسبة مئوية للمجموع 60% فأكثر .‏

والكلية البحرية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبتي الرياضيات و‏العلوم وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي ، ‏بنسبة مئوية للمجموع 60 % فأكثر.‏

بينما الكلية الجوية تقبل الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ‏العلمي والأدبي، بنسبة مئوية للمجموع 52 % فأكثر.‏

الكلية الفنية العسكرية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة الرياضيات ‏فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية “علمي” والشهادات المعادلة من القسم العلمي ‏، بنسبة مئوية للمجموع 76 % فأكثر.‏

تقبل كلية الدفاع الجوي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي رياضة فقط ‏وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي وذلك بشرط حصول ‏الطالب في مادتي الفيزياء والرياضيات على 70 % فأكثر ، بنسبة مئوية للمجموع 71 % فأكثر.‏

كما تقبل كلية الطب للقوات المسلحة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي علوم ‏فقط وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي فقط ، ‏بنسبة مئوية للمجموع 88 % فأكثر .‏

وتنسيق المعهد الفني للقوات المسلحة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي شعبة ‏‏رياضة أو علوم وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية “القسم العلمي” بنسبة ‏مئوية للمجموع 55 % فأكثر .‏

الشروط العامة للقبول في الكليات العسكرية

يجب توافر هذه الشروط في الطالب الذي يريد الالتحاق بالكليات العسكرية