نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الكليات العسكرية 2021 tansiq.mod.gov.eg وشروط التي يجب توافرها للقبول في الكليات العسكرية في المقال التالي
تم الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الثانوية العامة والثانية الأزهرية وشهادة الثانوية الصناعية للالتحاق بالكلية الحربية والكلية البحرية، حيث تغلق أبواب القبول للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها من خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة للالتحاق بالكلية الحربية للعمل كضباط محاربين ولصالح الكلية البحرية للعمل كضباط بحريين.
تنسيق الكليات العسكرية 2021
ومنعا لانتشار فيروس كورونا وحرصاً على سلامة المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة تم تسجيل البيانات الابتدائية للمتقدم للالتحاق بالكليات العسكرية دفعة أكتوبر 2021 على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق الكليات العسكرية 2021 والمعهد الفني للقوات المسلحة على الإنترنت tansiq.mod.gov.eg وتم ذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر2021.
كما تم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، وقد تم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا لتقليل كثافة الحضور في اليوم الواحد على أن يتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.
- تقبل الكليات العسكرية الحربية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي بنسبة مئوية للمجموع 60% فأكثر .
- والكلية البحرية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبتي الرياضيات والعلوم وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي ، بنسبة مئوية للمجموع 60 % فأكثر.
- بينما الكلية الجوية تقبل الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي، بنسبة مئوية للمجموع 52 % فأكثر.
- الكلية الفنية العسكرية تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة الرياضيات فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية “علمي” والشهادات المعادلة من القسم العلمي ، بنسبة مئوية للمجموع 76 % فأكثر.
- تقبل كلية الدفاع الجوي الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي رياضة فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي وذلك بشرط حصول الطالب في مادتي الفيزياء والرياضيات على 70 % فأكثر ، بنسبة مئوية للمجموع 71 % فأكثر.
- كما تقبل كلية الطب للقوات المسلحة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي علوم فقط وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي فقط ، بنسبة مئوية للمجموع 88 % فأكثر .
- وتنسيق المعهد الفني للقوات المسلحة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي شعبة رياضة أو علوم وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية “القسم العلمي” بنسبة مئوية للمجموع 55 % فأكثر .
الشروط العامة للقبول في الكليات العسكرية
يجب توافر هذه الشروط في الطالب الذي يريد الالتحاق بالكليات العسكرية
- أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بالجنسية المصرية .
- ألا يكون الطالب أو أبوية مكتسبين جنسيات أخرى .
- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المؤهل الجامعي بشرط أن تكون سنه الحصول على المؤهل خلال عام 2021 أو عام 2020 فقط.
- أن يكون الطالب مقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام السابق.
- أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية واختبار كشف الهيئة وكذلك اختبار المعلومات العامة
- أن يجتاز الطالب بتفوق اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
- يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل “التحاليل التخصصية المتقدمة” ويحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد المعادلة الخاصة بالمجموع.
- يتقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم والتأكيد على أن البيانات المدرجة في أوراق القبول صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.
- يكون الطالب حسن السير والسلوك.
- غير متزوجاً أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية أو المعهد العسكري.
- ألا يكون الطالب قد استقال أو فصل تأديبياً من أي كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية.
- يجب ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.
- ألا يقل الطول عن 170 سم لجميع الكليات عدا الكلية الجوية فقط فيسمح للطول حتى
158 سم كحد أدنى.
- أن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم لياقته الطبية.
- أن يجتاز الطالب اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة بنجاح من ارتفاع “ 7.5 متر” بدون تردد ومن المرة الأولى وفى زمن لا يزيد عن ثلاث ثواني من إصدار الأمر بالقفز .
- أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس المعاهد العليا أو الأكاديميات.
- أن يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي.
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