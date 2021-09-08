محمود فايد:مشاركات مصر بالمؤتمر العالمى لرؤساء البرلمانات ولقاءات المستشار جبالى ترجمة حقيقية للدبلوماسية البرلمانية«فيديو»

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لقاء رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي تضمن حديث روسى بشأن ملف سد النهضة

أكد الكاتب الصحفى محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، الصحفى المتخصص فى الشئون البرلمانية، أن وفد البرلمانى الرسمى الذى شارك فى المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات فى فيينا بالنمسا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعد مشاركته الخارجية الأولى ببرلمان 2021،الذى انطلقت أعماله فى 12يناير 2021 بتركيبة مختلفة، وذلك بتمثيل من مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، طبقا للدستور والقانون،واللوائح الداخلية للمجلسين.

دوت الخليج

جاء ذلك فى مداخلة هاتفية لـ«برنامج مساء الخير» بـ«فضائية مى سات»، مؤكدًا على أن الشعبة البرلمانية لمصر أصبحت تضم كل من مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، بعد أن كانت تضم مجلس النواب فقط بالفصل التشريعى الأول، ومن ثم فالتمثيل بالوفد الأخير كان يضم المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيسا، وكل من النائبة فيبى فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والنائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب عد الحى عيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بجانب المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.

محمود فايد مدير تحرير دوت الخليج

ولفت الكاتب الصحفى محمود فايد،إلى أن المشاركة كانت بالمؤتمر العالمى لرؤساء البرلمانات، وهو محفل برلمانى دولى يعقد كل 5سنوات بمشاركة رؤساء برلمانات العالم، منذ عام 2000، مؤكدا على أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس الوفد ألقى خلاله كلمة مصر بشأن المساواة بين الجنسين، وجهود الدولة المصرية بها، وتأكيده على أن الدولة المصرية تضع هذا الملف فى الأولويات وتعمل على التمكين الحقيقى للمرأة فى مصر وهو التوجه الذى يدعمه العالم.

وأكد أيضا على أنه بجانب هذه المشاركة سيشارك الوفد بأعمال أول قمة برلمانية لمكافحة الإرهاب، حيث التطرق لتجارب الدولة فى هذا الملف، وخاصة أن الدولة المصرية صاحبة تجربة فريدة فى مواجهة الإرها والتطرف، مؤكدا على أن التواجد المصرى مثل هذه المحافل البرلمانية الدولية يتح لها الفرصة الكاملة لعرض رؤية الدولة المصرية بجميع الملفات محل النقاش والحوار ومن ثم يرى العالم مصر برلمانيا خاصة أن البرلمانات ما هى إلا أصوات للشعوب ومعبر عنها ومن ثم رؤية المصريين بجميع الملفات تظهر وتري من العالم أجمع.

دوت الخليج ومشاركة مصر بالمؤتمر العالمى لرؤساء البرلمانات

فى السياق ذاته أكد مدير تحرير موقع دوت الخليج محمود فايد، أن مثل هذه المشاركات والتواجد البرلمانى الدولى، تعد تعزيزاً للدبلوماسية البرلمانية المصرية، سواء على المستوى الثنائي أو المستوى مُتعدد الأطراف، كما تعد تلك المشاركة رفيعة المستوى فرصة مهمة لتبادل الأراء إزاء القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وطرح الرؤى المصرية إزاء تلك القضايا، بما يخدم المصالح الحيوية المصرية، مشيرا إلى أن مصر صاحبة تاريخ برلمانى كبير ومن ثم رؤيته فى المحافل البرلمانية الدولية محل تقدير دائم.

وأكد أيضا على أن مثل هذه المشاركات فرصة للقاءات الثنائية بين رئيس الوفد البرلمانى ورؤساء البرلمانات الأخرى بمختلف العالم، وهو ما تحقق بلقاءات من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بنظيره النمساوي، وتأكيده على التطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني بين مصر والنمسا وتفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – النمساوية باعتبارها مسار يحقق قوة دفع للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مع استعراضه ما يتم من جهود تنمويه فى الشارع المصرى .

محمود فايد وجهود الدبلوماسية البرلمانية لنواب 2021

كما أكد أيضا محمود فايد على أن اللقاءات تضمنت برئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباشي، وتأكيد جبالي رئيس مجلس النواب على أن أمن الخليج خط أحمر لمصر، والرفض الواضح للمساس بحرية الملاحة في الخليج، التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية، وأيضا لقاء قيادات الاحاد البرلمان الدولى، ورئيس مجلس النواب النيجرى، وأيضا رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، مشيرا إلى أن اللقاء الروسى تضمن العديد من التصريحات ذات الصلة بملف سد النهضة وتأكيد الجانب الروسي على الدعم الكامل للدولة المصرية بهذا الملف.

وأختتم حديثه بالتأكيد على أن مثل هذه المشاركات واللقاءات الثنائية تمثل ترجمة حقيقة للدبلوماسية البرلمانية وتفعيل دورها فى دعم الدبلوماسية الرسمية وإظهار جهود الدولة المصرية أمام العالم فى جميع الملفات وأيضا دعم مواقف الدولة المصرية بكافة الملفات الإقليمية والدولية.