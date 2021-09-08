/649322/حماة-الوطن-يستنكر-تصريحات-هيومن-رايتس-وتدخلها-في-الشان-الداخلي-المصري

استنكر حزب حماة الوطن، التصريحات المريبة للمنظمة المشبوهة، هيومن رايتس ووتش، وتدخلها السافر والمتواصل في الشأن الداخلي المصري، وتبنيها دوماً لمزاعم كاذبة؛ لتحقيق مصالح مريبة، وهذا ليس أول تجاوز منها، فهناك عداء غير مبرر تجاه السلطات المصرية، وانحياز واضح وادعاءات زائفة.

حماة الوطن يستنكر تصريحات هيومن رايتس وتدخلها في الشان الداخلي المصري

ويدين حزب حماة الوطن، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المشبوه، حول ادعائها بانتهاكات وزارة الداخلية، ويؤكد أن مصر ليس لديها ما تخفيه بخصوص ملف حقوق الإنسان، وأن وزارة الداخلية المصرية تتخذ كل الإجراءات في حدود القانون وقواعد الاشتباك.

ويوضح الحزب أن التقرير احتوى على مزاعم وأكاذيب هدفها التدخل السياسي في الشئون المصرية الداخلية؛ تحقيقاً لأجندات مشبوهة تعتمد على مصادر جمع معلومات لها مصلحة مباشرة فى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وممولة من دول وجهات معادية لمصر، دأبت على ترويج أكاذيب وادعاءات تزيف الحقائق لحساب تنظيمات إرهابية تستهدف إثارة الفوضى.

ويشدد الحزب أن المنظمات التي تزعم انتهاك وزارة الداخلية المصرية لحقوق الإنسان لها أجندات مشبوهة، وتستقي معلوماتها من مصادر لها مصلحة في تشويه صورة مصر، وتمول من قبل منظمات مشبوهة، دأبت على ترويج أكاذيب جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي تمتلك سجلاً حافلاً من الإرهاب والقتل وترويع الأمنين.