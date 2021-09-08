عصام الحضري وراء فشل تدريب إيهاب جلال للفراعنة | خاص

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كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن السر وراء فشل تعاقد إيهاب جلال لتولي تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

عصام الحضري وراء فشل تدريب إيهاب جلال للفراعنة وأعلن الاتحاد المصري عن التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب الفراعنة خلفًا لحسام البدري. وأكد المصدر أن إيهاب جلال رفض تواجد عصام الحضري في منصب مدرب الحراس وتمسك بوجود جهازه بالكامل وهو ما قوبل بالرفض من أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة. وأشار المصدر إلى أن إيهاب جلال قال بالحرف لمجاهد :"اجيب عصام الحضري ليه وبإمارة إيه وما هي مؤهلاته". وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي: البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا ضياء السيد مدربًا عامًا محمد شوقي مدربا عصام الحضري مدربا لحراس المرمى ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل ، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل

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