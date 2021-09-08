/649325/لم-نوفق-في-قرارات-الحكام-سيد-عبد-الحفيظ-يكشف-أسباب-عدم-فوز-الأهلي-بالدوري

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على من يدعون انه سيغادر النادي الاهلي قريبا قائلا:" جي سنة الحياة ولا توجد مشكلة في هذا الأمر على الاطلاق حيث أنه لا يوجد شخص يستمر في منصبه مدى الحياة".

وقال الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال لقاءه مع الاعلامي احمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد:" بقالي 32 سنة بالنادي، ووجودي بالنادي كان اهتمامه بجزأين، جزء بالكورة وجزء اجتماعي، ولكن الاهتمام الاكبر بجزء الخاص بالكورة".

وأشار سيد عبد الحفيظ :" الموسم الماضي كان طويل، حيث أننا كسبنا 6 بطولات فيه، وخسرنا واحد حيث ان بطولة الدوري كانت قريبة مننا جدا، ولكنها ضاعت بسبب اهتمامنا بافريفيا كثيرا، وتم الاخفاق في بعض القرارت ، فضلا عن ضغط الماتشات".

وتابع ان كان هناك عوامل خارجة عن إرادة النادي حيث أنه لم يكن هناك توفيق ، في كثير من القرارات من الحكام".