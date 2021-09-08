/649326/مستقبل-وطن-يتعادل-مع-تليفونات-بني-سويف-في-ودية-قوية-استعداد-لإنطلاق-الموسم-الجديد

تعادل الفريق الأول لكرة القدم لنادى مستقبل وطن مع فريق تليفونات بني سويف احد أندية القسم الثاني بهدفين لكل منهما، في المباراة التى أقيمت على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك فى إطار إستعدادهما للموسم الجديد فى الدرجة الثالثة لكرة القدم.

دوت الخليج

وقاد المباراة فنياً محمد حسن المدير الفنى الجديد للفريق، والذى يحمل على عاتقه مسئولية الحلم والتأهل للدرجة الثانية هذا الموسم، وقد تعاقد معه إدارة النادى خلال الأيام الماضية.

ومن جانبه صرح محمد حسن عقب المباراة أنه راضِ عن مستوى فريقه فى المباراة ضد تليفونات خاصة وأن الأخير مستواه الفنى والبدني جيد وبالتالى كانت مباراة ودية لكن وراء منها العديد من المكاسب.

وأضاف عن رضاه أن اللاعبين قد ألتزموا بالخطط الفنية والواجبات الدفاعية والهجومية وهو ما ظهر فى الملعب بالفعل فى المباراة، مؤكداً على أن هناك مجهود أكثر من ذلك لكنها بداية ودية جيدة بالنسبة للفريق ولولا الحكم الذي احتسب هدف التليفونات في نهاية المباراة لخرجنا فائزين

مستقبل وطن يتعادل مع تليفونات بني سويف في ودية قوية استعداد لإنطلاق الموسم الجديد

وأشار المدرب إلى أن هناك استعداد جيد للفريق من أجل إنطلاق الموسم الجديد بالقسم الثالث، مضيفاً أنه يتطلع مع اللاعبين والجهاز بالكامل وإدارة النادي على تحقيق هدف الموسم القادم وهو الصعود إلى الدرجة الثانية فى الموسم التالى.

وأختتم حسن تصريحاته بأنه يتلقى دعم كبير من اللاعبين وإدارة النادي برئاسة المهندس احمد الجندي وهو مايجعله يعمل بإرتياحية مع الفريق متفائلاً بالنتيجة المميزة مع بدء مباريات الموسم الجديد.