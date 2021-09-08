/649327/سيد-عبد-الحفيظ-أحنا-فريق-بنقول-حقائق-وغيرنا-بيقول-أي-كلام

قال مدير الكرة بالنادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ، أنه لا يمكن لأحد أن يسلب مني حقي وتاريخي الذي قومت بتحقيقه، وهو ما يسعى له الفريق المنافس لتنفيذه، حيث يقوم بتوصيل أفكار لجماهيره، أننا قومنا بسرقة لقب نادي القرن وتصديرها بشكل خاطيء لهم".

سيد عبد الحفيظ: الفريق المنافس يصدر أفكار خاطئة لجماهيره على الأهلي

جاء ذلك خلال لقاءه مع الاعلامي احمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، متابعا:" لو واحد أتربى على أنه اتسرق منه حاجة، هتبقى نظرته لينا خاطئة من البداية".

سيد عبد الحفيظ: احنا بنقدم حقايق

وقال عبد الحفيظ:" احنا بنقدم حقايق والباقي بيقول أي كلام حيث أننا نبني معلوماتنا على حقائق ودلائل".

وأشار سيد عبد الحفيظ :" الموسم الماضي كان طويل، حيث أننا كسبنا 6 بطولات فيه، وخسرنا واحد حيث ان بطولة الدوري كانت قريبة مننا جدا، ولكنها ضاعت بسبب اهتمامنا بافريفيا كثيرا، وتم الاخفاق في بعض القرارت ، فضلا عن ضغط الماتشات".

وتابع ان كان هناك عوامل خارجة عن إرادة النادي حيث أنه لم يكن هناك توفيق ، في كثير من القرارات من الحكام".