«شبهه الجمهور بفيلم Me Before You»..أبرز الملاحظات على برومو «عروستي»

/649328/شبهه-الجمهور-بفيلم-Me-Before-Youأبرز-الملاحظات-على-برومو-عروستي

طرح أبطال عمل فيلم «عروستي» البرومو الرسمي للعمل في الساعات القليلة الماضية، وكان على رأس هؤلاء الفنان أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض.

دوت الخليج يرصد تفاصيل برومو فيلم «عروستي»

تفاصيل برومو فيلم عروستي

ظهرت الفنانة جميلة عوض خلال البرومو وهي تلعب رياضة اليوجا وأنها من ضمن الأشياء التي تحب القيام بها من وقت للآخر، كما جمعت مواقف كوميدية بينها وبين أحمد حاتم وبعدها تتحول لعلاقة رمانسية بين الطرفين.

الأمر الذي يعد أكثر تشويقا للجمهور هو ظهور فرقة شارموفزر خلال أحداث العمل اذ قدموا فقرة غنائية ضمن الأحداث تحمل كلمات: "إيه دا هو انتي جيتي مكنتش مستني بس انتي بجد بهرتيني وكل ما تيجي أيوة أحبك من تاني".

مشهد «الشراب» يثير الجدل حول فيلم عروستي

أما القطة التي أثارت الجدل بين الجمهور خلال البرومو الدعائي لفيلم “عروستي”، هو مشهد الذي يجمع جميلة عوض بأحمد حاتم وهو يحمل جوارب صفراء مخططة باللون الإسود في لقطة رومانسية شابهت فيلم me befor you الأجنبي، بطولة إميليا كلارك وسام كلافلن.

أبطال فيلم عروستي

فيلم «عروستي» من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز، ويناقش الفيلم بشكل أساسي فكرة الزواج عن حب أو زواج الصالونات.

أحمد حاتم يشوق الجمهور لفيلم عروستي

وروج الفنان أحمد حاتم لفيلمه الجديد «عروستي»، اذ نشر التريلر التشويقي لعمل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليه مشوقا جمهوره: “دي اخر مرة هنزل فيها اعلان فيلم عروستي.. يوم ٢٢/٩ ان شاءالله”.

وتباع حاتم تشويقه، قائلا: “و أخر مرة هقولكوا اني اتلعب معايا عروستي”.