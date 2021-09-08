مفتى الجمهورية يُشيد بقرار السيسى بإنشاء صندوق الوقف الخيرى

وأوضح مفتى الجمهورية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن "صندوق الوقف الخيرى" يستهدف كذلك مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وكذلك المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلًا عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، وهو ما يتفق مع ما تنادى به الشريعة الإسلامية الغراء من الاهتمام بالفقراء والمهمشين.
كما أشاد مفتى الجمهورية بالاهتمام البالغ من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالفقراء والمهمشين، مثمنا حرص الرئيس التام على توفير حياة كريمة لائقة بهم وتحترم آدميتهم.
وأشار مفتى الجمهورية إلى أن الشرع الشريف يدعونا دائمًا إلى الإسهام فى الأعمال الخيرية والتطوعية الوطنية التى تقوم الدولة على رعايتها وكفالة حسن تنظيمها، كما أن القرآن الكريم يأمرنا بالإسهام فى عموم الأفعال الخيرية مع عموم الناس، مصداقًا لقول المولى عز وجل: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77]، وهو ما يتحقق من خلال "صندوق الوقف الخيرى".
ودعا مفتى الجمهورية جموع المواطنين إلى المشاركة الفعالة فى "صندوق الوقف الخيرى"، وفى المبادرات التى ترعاها الدولة ويحتاج إليها الإنسان لعمارة الأرض وتنمية المجتمع وتحقيق الخير للجميع.
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