محافظ الشرقية: استمرار نشاط المنشآت الطبية الخاصة لمدة عام

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، السماح للعيادات والمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة التى تمارس نشاطها قبل تاريخ العمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية والواردة وفق كتاب دورى وزارة التنمية المحلية بالاستمرار فى ممارسة نشاطها لمدة عام لحين توفيق أوضاعها.





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