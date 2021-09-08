محافظ المنيا يكرم 37 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة بالمنيا

جدة - نرمين السيد - كرم محافظ المنيا أسامة القاضى، أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، والبالغ عددهم 37 طالبًا وطالبة، بشعبتيها العلمية والأدبية، فى الاحتفالية، التى أقامتها المحافظة، حيث تم منحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تحفيزًا لهم على مواصلة التفوق والتميز.





حضر الاحتفال نائب المحافظ محمد ابو زيد ومحمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، وأسر الطلاب والطالبات المتفوقين من أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، أن المنظومة التعليمية فى مصر شهدت تطوراً عظيماً خلال السنوات الماضية، فى ظل اهتمام وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التطوير الشامل لنظام التعليم الأساسى، وإنشاء المنصات الالكترونية، بالإضافة الى رفع قدرات المعلمين، والتوسع فى إنشاء المدارس، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 38 مدرسة خلال العام الدراسى الحالى بإجمالى 509 فصول دراسية، ويجرى الآن العمل بـ 146 مدرسة، انشاء جديد وإحلال وتجديد 14 مدرسة، وتوسعة وتعلية 51 مدرسة، على أرض المحافظة، بما سيساهم فى الحد من الكثافات داخل الفصول، لضمان تعليم أفضل لأبناء المحافظة.

وأعرب المحافظ، عن خالص تهانيه لأبناء المحافظة من المتفوقين، وبخاصة من أصحاب الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم، على تميزهم وحصولهم على المراكز الأولى بتحدى، وإصرار وعزيمة، داعياً إياهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة، كما هنأ المحافظ أسر الطلاب، لما قاموا به من دور عظيم فى الرعاية والدعم والارتقاء بمستوى الطلاب التعليمى، وتهيئة الأجواء والظروف التى أدت إلى تفوقهم وحصولهم على تلك المراكز المتقدمة.

كما وجه القاضى الشكر لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية داخل المحافظة، لما بذلوه من جهد وأداء متميز، خلال العام الدراسى الماضى، والتى اتضحت من خلال ارتفاع معدلات نتائج أبنائنا الطلاب، على مستوى جميع المراحل التعليمية، رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، نظراً لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، هنأ نائب المحافظ، الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، متمنياً لهم المزيد من التفوق والتقدم فى المستقبل، وأن يكونوا داعمين لمصرنا الغالية فى مختلف المجالات، ولمحافظة المنيا بصفة خاصة.

وأوضح محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن التكريم شمل 37 طالبًا وطالبة بشعبتيها "العلمية والأدبية"، منهم 10 طلاب وطالبات بالشعبة (العلمية رياضيات)، و11 طالبًا وطالبة بالشعبة (العلمية علوم)، و11 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، 4 طلاب من التربية الخاصة دمج (ذوى الهمم)، بالإضافة إلى طالبة متفوقة من التعليم المجتمعى، والتى التحقت بكلية الطب.