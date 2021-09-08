محافظ المنيا يكرم 37 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة بالمنيا

حضر الاحتفال نائب المحافظ محمد ابو زيد ومحمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، وأسر الطلاب والطالبات المتفوقين من أبناء المحافظة.
وأكد المحافظ، أن المنظومة التعليمية فى مصر شهدت تطوراً عظيماً خلال السنوات الماضية، فى ظل اهتمام وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التطوير الشامل لنظام التعليم الأساسى، وإنشاء المنصات الالكترونية، بالإضافة الى رفع قدرات المعلمين، والتوسع فى إنشاء المدارس، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 38 مدرسة خلال العام الدراسى الحالى بإجمالى 509 فصول دراسية، ويجرى الآن العمل بـ 146 مدرسة، انشاء جديد وإحلال وتجديد 14 مدرسة، وتوسعة وتعلية 51 مدرسة، على أرض المحافظة، بما سيساهم فى الحد من الكثافات داخل الفصول، لضمان تعليم أفضل لأبناء المحافظة.
وأعرب المحافظ، عن خالص تهانيه لأبناء المحافظة من المتفوقين، وبخاصة من أصحاب الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم، على تميزهم وحصولهم على المراكز الأولى بتحدى، وإصرار وعزيمة، داعياً إياهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة، كما هنأ المحافظ أسر الطلاب، لما قاموا به من دور عظيم فى الرعاية والدعم والارتقاء بمستوى الطلاب التعليمى، وتهيئة الأجواء والظروف التى أدت إلى تفوقهم وحصولهم على تلك المراكز المتقدمة.
كما وجه القاضى الشكر لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية داخل المحافظة، لما بذلوه من جهد وأداء متميز، خلال العام الدراسى الماضى، والتى اتضحت من خلال ارتفاع معدلات نتائج أبنائنا الطلاب، على مستوى جميع المراحل التعليمية، رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، نظراً لتداعيات فيروس كورونا المستجد.
من جانبه، هنأ نائب المحافظ، الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، متمنياً لهم المزيد من التفوق والتقدم فى المستقبل، وأن يكونوا داعمين لمصرنا الغالية فى مختلف المجالات، ولمحافظة المنيا بصفة خاصة.
وأوضح محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن التكريم شمل 37 طالبًا وطالبة بشعبتيها "العلمية والأدبية"، منهم 10 طلاب وطالبات بالشعبة (العلمية رياضيات)، و11 طالبًا وطالبة بالشعبة (العلمية علوم)، و11 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، 4 طلاب من التربية الخاصة دمج (ذوى الهمم)، بالإضافة إلى طالبة متفوقة من التعليم المجتمعى، والتى التحقت بكلية الطب.
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